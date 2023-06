Seremi de Salud de la región Metropolitana afirma que "todos los servicios sanitarios a nivel nacional han estado muy tensionados"

Una serie de recomendaciones frente a la alta circulación del virus sincicial hizo el seremi de Salud de la región Metropolitana, Gonzalo Soto, en medio de los emplazamientos contra el Ministerio de Salud por los cuatro lactantes fallecidos por problemas derivados de la enfermedad.

"Todos los servicios sanitarios a nivel nacional y sobre todo en la RM han estado muy tensionados. Por eso, el llamado es a conocer las medidas preventivas", indicó Soto.

"Por ejemplo, respecto al sincicial no tenemos vacunas. Y es fundamental no exponer a los menores de un año, por ejemplo, a aglomeraciones. No recibir visitas que tengan alguna afección o sintomatología respiratoria", agregó.

A ello sumó "ocupar mascarilla en lugares con aglomeración y también el lavado de manos son medidas preventivas que nos pueden ayudar a disminuir la circulación viral".

Además, la autoridad sanitaria llamó a vacunarse contra la influenza, indicando que el virus irá al alza durante las próximas semanas: "Es muy importante, porque son vacunas seguras, reducen las complicaciones y disminuyen las posibilidades de fallecimiento ante alguna infección".

Respecto a la vacuna Dupla que sirve para la influenza y covid-19, el seremi resaltó que "en la RM tenemos un 62% de avance de lo que es la vacunación contra la influenza. Tenemos una población rezagada, que son las personas mayores de 65 años. Por eso, hacemos el llamado a vacunar a esas personas".

En esa línea, llamó a las familias "de las personas mayores que viven dentro de sus hogares, a que puedan llevarlas a vacunarse. Tenemos más de 200 puntos dentro de la Región Metropolitana para vacunarse contra la influenza. Tenemos 54 puntos extramurales en las escuelas, en las juntas de vecinos, en las salidas de los metros, que de alguna manera están desplegados en toda la RM".

"También tenemos 80 puntos los fines de semana para acercar las vacunas. Y destacar que, también, dentro de la RM, tenemos un 75% de cobertura entre los niños de primero y quinto básico. Eso es gracias a los más de 2.800 operativos que se han realizado en la RM", concluyó, destacando los 300 operativos en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

