Senapred declara alerta temprana preventiva en 10 comunas de la Región Metropolitana por tormentas eléctricas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo una alerta temprana preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana, debido a un evento meteorológico asociado a probables tormentas eléctricas.

La medida abarca a las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, las cuales se mantendrán bajo vigilancia ante el riesgo de condiciones adversas en sectores precordilleranos y cordilleranos.

De acuerdo con información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el pronóstico indica tormentas eléctricas en cordillera desde este domingo 25 hasta el lunes 26, situación que podría generar afectaciones en rutas, zonas de montaña y áreas cercanas a quebradas o cauces.

En cuanto a las precipitaciones, para este domingo se esperan lluvias de 1 a 10 milímetros en la precordillera, mientras que en la cordillera se prevén entre 3 y 10 milímetros, acompañadas de vientos. Además, la isoterma 0°C se ubicará entre los 3.700 y 4.500 metros sobre el nivel del mar.

Senapred explicó que esta declaración corresponde a un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante un monitoreo riguroso de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades, con el objetivo de coordinar y activar oportunamente al sistema de respuesta ante eventuales situaciones de emergencia.

PURANOTICIA