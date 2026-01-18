Senapred activa evacuación en Laja y Florida ante emergencia por incendios

En el marco de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Bío Bío, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó durante esta jornada la evacuación preventiva de diversos sectores ante el avance del fuego.

En detalle, en la comuna de Florida se solicitó evacuar el sector El Trigal, mientras que en la comuna de Laja las autoridades instruyeron abandonar los sectores de Chorrillos y Cerrillos, debido al riesgo inminente que representan los incendios activos en la zona.

Tras la orden de evacuación, Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para informar a la población. A través del mensaje, el organismo llamó a la ciudadanía a actuar con calma y seguir las instrucciones de las autoridades y equipos de respuesta, recordando además considerar a las mascotas y sus necesidades durante el proceso de evacuación.

La emergencia que afecta al centro sur del país ya deja un saldo de 16 personas fallecidas, más de 18 mil hectáreas consumidas por el fuego y 253 viviendas destruidas, según el último balance entregado por las autoridades.

En tanto, los principales accesos a Concepción permanecen cerrados como medida preventiva, con excepción de la ruta Interportuaria y la Ruta de la Madera, que se mantienen habilitadas. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar desplazamientos innecesarios y a priorizar la seguridad personal frente al avance de los incendios.

PURANOTICIA