Senapred activa alerta SAE y ordena evacuar ribera del río Loa en Calama

Durante la tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta de evacuación para la comuna de Calama, en la Región de Antofagasta, debido al aumento del caudal del río Loa.

La medida fue comunicada mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), herramienta utilizada para reforzar acciones preventivas en situaciones de riesgo. A través de sus canales oficiales, el organismo solicitó evacuar el sector Ribera del Río Loa, ante el escenario de crecida.

Senapred explicó que la activación de la mensajería tiene como objetivo fortalecer la evacuación en terreno realizada por los equipos técnicos y organismos de respuesta, buscando acelerar el proceso y resguardar la seguridad de la población.

En su mensaje, la institución reiteró el llamado a actuar con calma, acatar las indicaciones de la autoridad y seguir las instrucciones entregadas por los equipos desplegados. Además, recordó que durante la evacuación es fundamental considerar a las mascotas y sus necesidades.

Finalmente, las autoridades insistieron en que los residentes del sector ribereño deben mantenerse informados únicamente a través de canales institucionales oficiales, mientras se monitorea la evolución del río y el desarrollo de la emergencia.

