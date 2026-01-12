Sename cierra definitivamente tras 46 años y da paso al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil

Tras 46 años de funcionamiento, el Servicio Nacional de Menores (Sename) dejó de existir este lunes, cerrando definitivamente una de las instituciones más cuestionadas de la historia reciente de Chile.

Su trayectoria estuvo marcada por denuncias de vulneraciones a los derechos de la infancia y por comisiones investigadoras que, de manera transversal, exigieron su disolución.

El fin del organismo se enmarca en el proceso de reestructuración estatal iniciado en 2021, cuyo propósito fue separar la protección de niños vulnerados de la administración de justicia para adolescentes infractores.

La clausura operativa se aceleró en enero de 2024 y se ejecutó de manera escalonada: primero en la zona norte, luego en la zona sur a comienzos de 2025 y finalmente en la zona central, completando el cierre este lunes.

Con ello, las competencias fueron asumidas por el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, mientras que desde 2021 ya operaba el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, encargado de atender exclusivamente a menores gravemente vulnerados.

La última directora del Sename, María Eugenia Fernández, fue quien encabezó el cierre institucional. Pese a la carga negativa asociada a la marca, quiso subrayar el aporte humano detrás de la operación: “Más allá de las distintas etapas que marcaron su historia, el cierre del Sename representa también un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios”.

Además, destacó la vocación de los equipos que, incluso bajo el escrutinio público y en medio de la adversidad, “entregaron su compromiso al servicio de niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad”.

