Senadores PS respaldan a Bachelet como la “candidata ideal” para liderar la ONU

La bancada de senadores del Partido Socialista expresó su pleno respaldo a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, destacando que se trata de una oportunidad histórica para Chile y para América Latina.

La presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, subrayó que “Michelle Bachelet es una mujer que ha dejado huella en Chile y en el mundo. Su liderazgo en ONU Mujeres y como Alta Comisionada de Derechos Humanos la convierten en la candidata ideal para guiar a la organización en tiempos de profundas transformaciones.”

En esa misma línea, el senador Juan Luis Castro afirmó que “a lo largo de su vida, Bachelet ha defendido la salud, la igualdad y los derechos humanos con consecuencia. En la ONU supo poner al ser humano en el centro, y ese es exactamente el liderazgo que hoy se requiere en el escenario global.”

En tanto, el senador Alfonso de Urresti enfatizó que esta es “una candidatura que trasciende fronteras, que no pertenece a un gobierno sino al continente entero. América Latina después de mucho tiempo, puede liderar la ONU, y un liderazgo que reune todos los requisitos para esa tarea es, din duda, el de Michelle Bachelet"

Por su parte, el excanciller y senador José Miguel Insulza recalcó que “Bachelet reúne la experiencia, la trayectoria y la estatura política necesarias para conducir Naciones Unidas. Su nombre genera respeto y confianza en todas las regiones del mundo.”

Asimismo, el senador Gastón Saavedra, miembro de la comisión de Defensa, agregó que “respaldamos con orgullo a una compatriota que ha demostrado valentía en escenarios complejos. La ONU necesita liderazgos éticos y transparentes, y Michelle Bachelet encarna esas virtudes.”

Finalmente, el senador Tomás de Rementería apuntó que “el nombre de Bachelet une a Chile y debe unir a todas las fuerzas políticas detrás de un objetivo común: tener a una chilena liderando la organización más importante del planeta.”

La bancada socialista concluyó que esta es una candidatura que convoca a todo Chile y que refleja los principios permanentes de nuestra política exterior: defensa de la democracia, respeto al derecho internacional, compromiso con los derechos humanos y promoción del multilateralismo.

