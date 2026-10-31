Senadores oficialistas presentan proyecto para derogar ley de rebaja de condenas

Los senadores Karim Bianchi (IND), Andrés Longton (RN), Pedro Araya (PPD) y Arturo Squella (Partido Republicano) presentaron un proyecto para derogar la ley que permite reducir penas de cárcel por buena conducta, con el fin de que se cumplan de manera íntegra.

La iniciativa surge en medio de la controversia por las rebajas otorgadas a condenados por violación y abuso sexual de menores. Los parlamentarios habían impulsado inicialmente una propuesta para precisar la exclusión de los condenados por delitos sexuales contra menores, establecida en 2022. Sin embargo, tras analizar el funcionamiento de la normativa y sostener conversaciones con distintos sectores, decidieron avanzar hacia su derogación.

A juicio del senador Longton, “interpretar la ley podría quedarse corto frente a la variedad de delitos que, por la peligrosidad asociada, no deberían acceder a este tipo de beneficios. Hoy la ley excluye algunos delitos y no otros sin un criterio coherente; quien viola a una mujer adulta, quien comete robo con violencia o quien trafica drogas puede acceder a la rebaja”.

Los autores de este proyecto subrayan que la reinserción es una prioridad y que, precisamente por eso, es necesario ordenar el sistema.

Explicaron que la reducción de condena se superpone con la libertad condicional, que cumple la misma función con mayores resguardos; evalúa el riesgo de reincidencia, supervisa al liberado y puede revocarse.

La reducción, en cambio, se basa sólo en la conducta dentro del penal, extingue anticipadamente la pena y libera al condenado sin supervisión alguna.

En ese sentido, los senadores sostuvieron que fortalecer la reinserción requiere mecanismos coherentes, con evaluación individual y controles que acompañen el retorno a la sociedad. La iniciativa mantiene la libertad condicional y los beneficios intrapenitenciarios.

“Nos importa la reinserción, y por eso queremos ordenarla. No tiene sentido mantener dos caminos para salir antes de la cárcel, uno que evalúa y supervisa y otro que no lo hace. Presentamos primero una corrección porque era lo urgente; hoy tenemos la convicción de que existe el respaldo para hacer lo correcto y derogar esta ley”, señaló el senador Arturo Squella.

La propuesta se presenta en el contexto del anuncio del Presidente José Antonio Kast de impulsar una iniciativa que impida, sin ambigüedades, el acceso a rebajas de condena a quienes abusen o violen a un niño. Los parlamentarios valoraron el compromiso del Ejecutivo y expresaron su disposición a coordinar la tramitación de los distintos proyectos con el Gobierno.

Junto con presentar la iniciativa, Squella, Bianchi, Longton y Araya anunciaron la conformación de una bancada transversal por la seguridad, destinada a impulsar propuestas y construir acuerdos entre oficialismo, oposición e independientes.

Finalmente, el senador Pedro Araya destacó que “la ciudadanía espera respuestas concretas y que la seguridad debe abordarse más allá de las diferencias políticas”.

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