El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, anunció que la ministra de Salud, May Chomali, abrirá conversaciones con distintas bancadas parlamentarias para impulsar mejoras administrativas a los procedimientos de hormonización en menores de 18 años.

Esto, luego de que el Senado rechazara una indicación del Gobierno que buscaba restringir el financiamiento público de estos tratamientos.

"El Gobierno cumplió con el compromiso que había llegado con algunos parlamentarios sobre presentar una glosa en la discusión durante el Senado. Lamentablemente no se aprobó", explicó en punto de prensa.

Además, dio a conocer que Chomali se reunió con la directiva de republicanos para abordar el tema, y apuntó que "la idea es que a pesar de no haberse podido aprobar esta indicación, nosotros estamos disponibles para por vía administrativa, poder hacer todas las mejoras que correspondan a estos procedimientos, mejorar sus condiciones, la seguridad de los niños, que es lo principal".

"Por lo tanto, todavía queda un campo abierto para poder conversar, especialmente con el Partido Republicano que le ha solicitado la reunión con la ministra, pero también con todas otras bancadas y parlamentarios que sientan que este es un tema importante, necesario y que, a pesar de no haberse aprobado en la Ley de Presupuesto, puede tener muchas vías de mejora a través de actos administrativos por parte del Ministerio de Salud y en ese sentido estamos plenamente disponibles", aseguró.

Consultado de si una acusación constitucional de libertarios rompería las relaciones con el partido, el subsecretario expresó que "esperamos que no tengamos que llegar a esa instancia. Con la bancada del Partido Libertario tenemos muy buenas relaciones, hemos trabajado en conjunto en muchos ámbitos sobre todo en la Ley de Presupuesto y claramente para nosotros es importante que ellos entiendan cómo va avanzando las distintas medidas del Gobierno".

“Estamos dispuesto a conversar con todas las bancadas, para mejorar en forma administrativa lo que no se pudo lograr en parte en la votación de la Ley de Presupuesto", añadió.

El subsecretario recordó que la indicación fue rechazada y que la idea es "ver cómo se pueden mejorar las condiciones de implementación de estos programas, cómo se puede respetar de mejor forma los derechos, la privacidad y por supuesto la salud de los menores y en ese sentido, hay un amplio campo donde se puede trabajar".

En relación a dichos del presidente de los libertarios, Johannes Kaiser, quien acusó que las terapias hormonales dañan incluso la esperanza de vida de las personas, Arenas se limitó a señalar que "todas esas dudas que puedan tener parlamentarios, sin duda que se van a despejar en las conversaciones que se tengan con el Ministro de de Salud para la implementación administrativa de mejoras de este tipo".

"Si hay antecedentes que puedan ayudar a mejorar las políticas públicas, por supuesto serán muy bien recibidos, pero como le digo, la discusión técnica se hará en el espacio que la ministra Chomali ha establecido con los distintos parlamentarios", finalizó.

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