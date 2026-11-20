La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener en prisión preventiva a Jorge Constanzo, padre de la niña de dos años y ocho meses que falleció en mayo tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes.

La decisión del tribunal de alzada revirtió lo resuelto el jueves por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que había acogido la solicitud de la defensa y sustituido la mencionada medida cautelar por arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

En aquella ocasión, el tribunal estimó que los antecedentes expuestos no configuraban un delito de homicidio por omisión, sino un cuasidelito de homicidio.

Ante esto, la Fiscalía Metropolitana Oriente apeló verbalmente y la Corte acogió el recurso del Ministerio Público, determinando que Constanzo continúe cumpliendo la prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca, en la región de Valparaíso.

La fiscal de la Fiscalía de Género, Ezio Braghetto, señaló que "estamos muy conformes con el fallo que acaba de dictar la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en el sentido de revocar la decisión que había tomado el día de ayer la magistrada del cuarto juzgado de garantía de Santiago que estimó que los hechos correspondían a un cuasidelito de homicidio y no un delito de homicidio como lo ha sostenido la fiscalía hasta ahora. Determina que al menos en esta etapa estamos frente a una figura de homicidio a través de la comisión por omisión con dolo eventual".

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