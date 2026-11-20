El secretario general del Senado, Luis Rojas, confirmó que la Fiscalía Regional de Valparaíso tomó contacto con la Corporación, en el marco de la investigación por la presunta falsificación de firmas, con el propósito de conocer el procedimiento administrativo de los permisos constitucionales.

En dicho contacto, explicó el procedimiento institucional para la recepción y tramitación de los permisos constitucionales, así como las actuaciones administrativas asociadas a su presentación y retiro.

El secretario general precisó que esta instancia tuvo un carácter exclusivamente informativo y que, hasta ahora, no ha existido una solicitud formal de entrega de documentación por parte del Ministerio Público.

“Se trató de una instancia destinada a conocer el funcionamiento del procedimiento y no de un requerimiento formal de entrega de antecedentes”, afirmó Rojas.

Finalmente, el secretario general reiteró la disposición del Senado a colaborar con el Ministerio Público en caso de que se requieran formalmente antecedentes o documentación para el desarrollo de la investigación.

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