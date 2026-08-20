Senadores Kaiser y Urrutia condicionan apoyo a reforma de seguridad a indultos por el 18-O

La senadora Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario, y el senador republicano Ignacio Urrutia anunciaron su rechazo a la reforma constitucional de seguridad si el Gobierno no indulta a carabineros y militares condenados o procesados por hechos de violencia ocurridos durante el estallido social.

"Antes de pedirles nuevamente a nuestros efectivos que vayan a las calles y se expongan, el Estado tiene una obligación fundamental: revisar qué respaldo se les entrega a quienes en circunstancias de grave alteración del orden público, ya fueron condenados o se encuentran procesados desde el 18 de octubre en adelante", señaló Kaiser.

"Hoy existen 102 condenas y más de 700 efectivos que aún enfrentan procesos judiciales. Es un sinsentido plantear un estado de excepción de estas características (hasta 240 días)", agregó la senadora, en referencia a la medida contemplada en la reforma constitucional que ya ingresó al Congreso.

Por su parte, Urrutia afirmó que "la propuesta como está, está mala de frentón. Yo no soy partidario de que los militares salgan a la calle en las actuales condiciones. Si eso significa rechazar, rechazo, pero yo no estoy dispuesto a que los militares salgan a la calle sin tener el respaldo del presidente de la República".

"Si el gobierno no ha sido capaz de indultar a esos que están hoy día condenados y que están procesados, menos todavía va a ser capaz de indultar el día de mañana a algún militar que salga a la calle a combatir la delincuencia y, finalmente, hace uso de su arma. ¿Lo van a meter preso?", dijo el senador del partido de Gobierno.

PURANOTICIA