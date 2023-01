Senadores de RN presentaron recurso administrativo para invalidar los indultos otorgados por el presidente Boric

Los senadores de Renovación Nacional, Francisco Chahuán y Paulina Núñez, presentaron un recurso administrativo para invalidar los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric.

Hasta la oficina de partes del Palacio de La Moneda llegaron los parlamentarios, quienes emplazaron al Mandatario a abrirse a la oportunidad de "recomponer las confianzas".

En específico, el presidente de RN y la jefa de bancada se mostraron especialmente en contra de los beneficios otorgados al exfrentista Jorge Mateluna, culpable del robo a un banco, y a Luis Castillo, condenado por delitos ocurridos en el contexto de estallido social.

"El Presidente tiene una tremenda oportunidad de poder recuperar el equilibrio, de poder recomponer las confianzas. Evidentemente, cuando todos queremos tener un país más seguro hay personas que no debieron ser indultadas y que hoy están en la calle y son un peligro para la sociedad", sostuvo la senadora Núñez.

Asimismo, recordó que "la propia ministra vocera de Gobierno dijo que el Presidente no tuvo todos los antecedentes, pero al parecer el actual ministro de Justicia dijo que sí, que los tuvo. Tras estas contradicciones lo que corresponde es revisar la norma".

La legisladora aseguró que el Jefe de Estado cuenta con "un camino para poder dejar sin efecto al menos dos de los indultos que a nuestro juicio nos parecen gravísimos desde el punto de vista de la peligrosidad de cada uno de los delincuentes, nos referimos a Mateluna y a Castillo".

"Siempre es bueno no solo reconocer el error, sino que enmendar la decisión tomada, y para ello al menos insisto, estos dos indultados deberían volver tras las rejas. Esa es una señal no para la oposición, tampoco para parte de su sector que no estuvieron de acuerdo, sino que sería una buena noticia para el país", afirmó.

PURANOTICIA