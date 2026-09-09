Senadoras RN y avance de Sala Cuna Universal: "El cuidado de los hijos no puede seguir recayendo principalmente en las mujeres"

Las senadoras de RN Paulina Núñez, Andrea Balladares y María José Gatica valoraron el despacho del proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca garantizar este derecho a trabajadoras, trabajadores, independientes y cuidadores, sin importar el tamaño de la empresa.

La iniciativa fue presentada en enero de 2022, durante el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y continuará ahora su tramitación en la Cámara de Diputados.

En todo caso, por falta de quórum, el Senado no aprobó el mecanismo de financiamiento con cargo al seguro de cesantía como propone el Gobierno. En cambio, se aprobó el copago que deberá hacer el trabajador o trabajadora cuando el Fondo de Sala Cuna no cubra el costo del servicio

Paulina Núñez, recordó que “el día que asumí la Presidencia del Senado dije que Sala Cuna Universal sería una prioridad y hoy damos un paso decisivo para cumplir ese compromiso y convertirla finalmente en ley”.

Agregó que el proyecto permitirá avanzar en una política que apoye simultáneamente a las familias y la participación laboral femenina.

En tanto, la presidenta de RN, Andrea Balladares, subrayó que el proyecto termina con el actual límite que restringe el acceso al derecho según el número de trabajadoras de una empresa. En otras palabras, explicó, “una Sala Cuna Universal significa que el acceso a este beneficio no dependerá del tamaño de la empresa ni de si la persona trabaja como dependiente o independiente”.

Por su parte, la jefa de bancada, María José Gatica, puso el foco en el impacto de la iniciativa sobre el empleo femenino y la corresponsabilidad en el cuidado y aseguró que “esta ley elimina una de las barreras que todavía enfrentan muchas mujeres para trabajar, porque queremos más oportunidades laborales, no más obstáculos”.

Gatica resaltó que el proyecto también avanza hacia una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares porque “el cuidado de los hijos no puede seguir recayendo principalmente en las mujeres. Este proyecto también es corresponsabilidad y libertad para las familias”.

Las legisladoras coincidieron en que el despacho del Senado constituye un paso fundamental, pero no el final del camino, por lo que llamaron a continuar con celeridad la discusión en la Cámara de Diputados para convertir que la Sala Cuna Universal sea ley.

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