Colegio de Profesores confirma participación en movilizaciones convocadas por la Confech para este jueves en todo el país

El Colegio de Profesores de Chile se sumará a las movilizaciones convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) para este jueves 1 de octubre.

Tras reunirse con la vocera de la Confech y presidenta de la FECh, Laura Mlynarz, y con Andrea Abarca, presidenta de la Feusach, el presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar, señaló que “si bien conversamos sobre la movilización convocada para este jueves, también perspectivamos la necesidad de convergencia y de unidad del movimiento social para defender los derechos sociales que hoy día están amenazados, y para actuar en conjunto en pos de la educación chilena, que tiene hoy muchas amenazas”.

El líder gremial manifestó que fue “una buena reunión que va a permitir seguir trabajando juntos. Por supuesto, confirmamos nuestra participación como Colegio en las actividades de la movilización del primero de octubre, pero además confirmamos nuestro interés en seguir profundizando esta unidad y esta convergencia con el movimiento estudiantil”.

Por su parte, la vocera de la Confech, Laura Mlynarz, agradeció "generar este primer espacio de intercambio, de diálogo, de construcción de una agenda conjunta, porque sabemos que la unidad en un proceso tan complejo como el que nos encontramos hoy se vuelve primordial. La unidad, sobre todo, de las comunidades educativas, porque entendemos que la defensa de la educación pública y de la trayectoria educativa es fundamental para pensar en un país más seguro, digno y con futuro".

Además, valoró "también el acompañamiento a nuestra movilización del primero de octubre, que va a ser un puntapié inicial porque tenemos mucho que decir y que defender frente a un proyecto de ley de presupuesto que plantea retrocesos gigantescos para la ciudadanía, pero también porque es el inicio de un trabajo articulado de unidad social entre las distintas organizaciones".

En tanto, la presidenta de la Feusach, Andrea Abarca, realizó un llamado a las distintas organizaciones sociales "a la unidad, a que puedan sumarse a la paralización de este primero de octubre, pero también a seguir el trabajo conjunto, ya que se vienen distintos desafíos. No solamente la ley de presupuesto 2027, sino que el próximo año tenemos que seguir defendiendo y avanzando en una agenda común, ya que las organizaciones sociales y la unidad son claves para este proceso".

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