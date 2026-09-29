Senadores del PS rechazan "categóricamente" acuerdos con el Gobierno respecto a proyectos de seguridad y migración

La bancada de senadores del Partido Socialista (PS) rechazó "categóricamente" que existan acuerdos con el Gobierno respecto a los proyectos de seguridad y migración.

A través de una declaración pública, los legisladores del PS negaron "las afirmaciones de parlamentarios de Gobierno que han señalado que existirían acuerdos entre senadores socialistas y el Ejecutivo" en dichas materias.

Asimismo, afirmaron que "el Gobierno debe retirar el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad. No adherimos ni consideramos pertinente avanzar en nuevos Estados de Excepción como respuesta a los problemas de seguridad que enfrenta el país".

"La seguridad requiere herramientas eficaces y una política de Estado, pero también medidas concretas que permitan fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de la seguridad pública y enfrentar de manera efectiva al crimen organizado como el levantamiento del secreto bancario", indicaron.

La bancada del PS recalcó que "no hay ninguna posibilidad de apoyar una mala reforma No existe ninguna negociación de la naturaleza a la que se han referido parlamentarios oficialistas. La posición de esta bancada PS respecto de cada proyecto responde a sus propios méritos y a nuestras convicciones".

Respecto al proyecto que amplia el plazo de detención a 120 días para la expulsión de migrantes irregulares, los parlamentarios aseguraron que "en las condiciones en que actualmente se encuentra, no contará con nuestro apoyo".

Y manifestaron que "cualquier modificación en esta materia debe ser discutida seriamente en el Parlamento, resguardando el marco constitucional y los estándares jurídicos correspondientes".

"Si el Gobierno quiere avanzar de manera real y correcta en materia de seguridad, debe dar urgencia a proyectos que ya se encuentran ingresados y esperan ser tramitados. En particular, al proyecto de reforma al sistema carcelario", subrayaron.

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