Senado despacha a la Cámara el proyecto de ley que regula el juicio oral en ausencia del imputado

El Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de regular la continuidad del juicio oral y permitir la dictación de sentencia definitiva en ausencia del imputado.

Esto, tras la votación de las 58 indicaciones propuestas al texto de ley las que, finalmente, fueron rechazadas.

Cabe recordar que en la sesión de miércoles 23 de septiembre, el proyecto fue aprobado en general, al igual todas aquellas letras y numerales del artículo único que no fueron objeto de indicaciones.

La iniciativa despachada introduce ajustes en el procedimiento ordinario y simplificado para evitar el sobreseimiento temporal automático, resguardar el debido proceso y aspectos sobre persecución y ejecución preferente.

Con todo, durante este martes se rectificó el texto propuesto por la Comisión de Seguridad Pública en orden a: Regular actuaciones previas al juicio oral, los supuestos que deben cumplirse para un juicio oral en ausencia del acusado, aspectos sobre juicio oral en contra de varias personas acusadas, comunicaciones del tribunal, regulación de comparecencia tardía del acusado al juicio oral, entre otras materias.

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