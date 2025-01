Senadoras desde el PC a RN presentaron su propia indicación para mejorar pensiones a mujeres: "Tenemos que ir acortando la brecha"

Un grupo transversal de senadoras presentó una indicación a la reforma previsional, con el objeto de rebajar los años de cotización que permitiría a las mujeres acceder a una garantía de 0,1 UF, todo para mejorar sus jubilaciones.

Las legisladoras Alejandra Sepúlveda (Ind. Regionalista Verde), Paulina Núñez (RN), Ximena Órdenes (Ind. PPD), Loreto Carvajal (PPD), Yasna Provoste (DC), Claudia Pascual (PC) e Isabel Allende (PS) realizaron el anuncio, que calificaron como “fundamental si se quiere terminar con las brechas de género en materia de pensiones” reconociendo que “hoy la reforma tiene rostro de mujer”.

El proyecto que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias, se está discutiendo en particular en la Comisión de Trabajo del Senado. Los legisladores están a la espera de que el Ejecutivo presente las indicaciones respectivas para dar curso a la votación de éstas.

La senadora Alejandra Sepúlveda explicó que “hemos recibido la noticia que, a partir de los 13 años de cotización, las mujeres van a poder acceder a este 0,1 UF por año de cotización con un tope de 25, lo que va dejar fuera a 400 mil mujeres".

"Por eso nosotras transversalmente, hemos decidido incorporar una indicación para que este requisito de la garantía baje de 13 a 8 años, lo que va a permitir aumentar la pensión de alrededor de 120 mil mujeres más”, añadió.

En tanto, la senadora Paulina Núñez enfatizó que “lo fundamental es que tenemos que ir acortando la brecha que existe aún respecto de las mujeres, porque nuestra vida laboral se ve influida por un sinfín de actividades de cuidado que debemos atender".

"Si realmente queremos mejorar las pensiones de las mujeres, acortar estas brechas, no podemos poner un requisito que es imposible o que deja afuera literalmente a más de 400 mil mujeres. Creemos sensato poner a las mujeres por delante”, agregó.

Además, la senadora Ordenes recordó que “durante el año 2025, se cumplirán 45 años desde que se promulgó el decreto ley 3500. Han sido 45 años de injusticia previsional para las mujeres. Hemos acordado presentar esta indicación porque es necesario no seguir reproduciendo las desigualdades y no vamos a tener otra oportunidad que este debate. Por eso vamos a proponer a lo menos 8 años para no seguir reproduciendo desigualdad y acortar la brecha de género existente”.

Por su parte, la senadora Carvajal hizo ver que “cuando miramos la propuesta que establece como requisito esencial 13 años de cotización continua o discontinua para acceder a este beneficio, quedan 595 mil mujeres fuera del beneficio".

"No podemos permitir que eso signifique que casi el 50% de mujeres que formalmente accedían a un trabajo con mucho esfuerzo, no tengan la posibilidad de mejorar sus pensiones y tengan que atenerse única y exclusivamente a la PGU. Nosotros creemos que esa desigualdad no puede seguir reproduciéndose y por eso presentamos esta indicación”, enfatizó.

Finalmente, la senadora Provoste reflexionó respecto a que “muchas veces, cuando nos planteamos la necesidad en que esta sociedad se juegue con otros valores y queremos más mujeres en los parlamentos, más mujeres en la toma de decisiones, es precisamente para defender esta realidad".

"Han pasado 45 años de este modelo de capitalización individual que ha mantenido invariable las situaciones de injusticia y discriminación para las mujeres. Hoy no es casual que cuando tenemos la mayor participación de mujeres en el Parlamento, estemos colocando un elemento central en la discusión”, concluyó.

PURANOTICIA