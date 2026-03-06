Senadora Yasna Provoste critica proyecto de conmutación de penas y acusa intento de favorecer a “criminales de Punta Peuco”

La senadora Yasna Provoste abordó el proyecto de conmutación de penas para adultos mayores y personas con enfermedades terminales, que podría beneficiar a quienes se encuentran condenados por crímenes de lesa humanidad.

En conversación con Tele13 Radio, Provoste dijo que “aquí quieren vestir esta iniciativa como humanitaria y no como una solución a los presos de Punta Peuco”.

“Un proyecto que se presentó como humanización penitenciaria terminó proponiendo liberar a más de 500 abusadores sexuales, 400 violadores, incluso a miembros del crimen organizado”, sostuvo.

La parlamentaria llamó al presidente electo, José Antonio Kast, y a los futuros ministros a poner “algo de cordura” con este tema. Además, acusó a la derecha de tener dos discursos, “no se puede ser duro con el delito en campaña y después abrirle la puerta a los peores criminales”.

Por otro lado, Provoste comentó sobre la decisión de la DC de no asistir al cónclave oficialista y señaló que “al menos en la bancada de senadores nunca entendimos cuál era el sentido de ir a un acto de cierre de lo cual no fuimos parte”.

En cuanto al debate del proyecto de Sala Cuna Universal, la senadora criticó la gestión del Ejecutivo y se mostró sorprendida con las declaraciones del presidente Gabriel Boric en X, al asegurar que estaba listo el acuerdo.

Finalmente, transparentó que no hubo conversaciones con los senadores integrantes de la comisión y acusó a La Moneda de realizar “operaciones comunicacionales”. "Perdimos 4 años con un Gobierno que nunca llegó con algo serio”, acusó.

