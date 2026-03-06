Presidente Boric participa en encuentro con la Central Unitaria de Trabajadores

Este viernes, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participó de un encuentro con trabajadoras y trabajadores organizado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La instancia se realizó en el marco del Congreso Internacional de Negociación Ramal, que se realizó este 4, 5 y 6 de marzo.

En un acto político que le dio final cónclave, el Presidente de la República se dirigió a las organizaciones sindicales: “Nosotros estamos terminando una pega que duró cuatro años, pero tenemos una vocación que es permanente, (...) que tiene que ver con la convicción de la justicia, de la democracia, de la dignidad, de los derechos humanos y que para que todos esos principios se hagan carne y vayamos avanzando en ellos”.

El mandatario durante su discurso destacó los avances en materia laboral del Gobierno, como son las 40 horas, la reforma previsional, el aumento del sueldo mínimo, el reajuste del sector público, entre otras iniciativas. “Cuando logramos sacar adelante estas iniciativas, cuando uno llega al Gobierno no viene solamente a administrar, viene a empujar una idea, una visión de sociedad”.

Y agregó: “Yo hoy día estoy ad-portas de terminar la Presidencia de la República, muy consciente que somos parte de una gran historia de luchas sociales, que con nosotros no empiezan ni terminan. Y mientras dure nuestra existencia vamos a seguir siendo parte de esta posta larga”.

PURANOTICIA