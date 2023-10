Senadora Vodanovic sufre robo en su domicilio en Ñuñoa: Especies fueron avaluadas en $3 millones

El domicilio de la senadora socialista Paulina Vodanovic sufrió un robo de especies durante la madrugada de este sábado en la comuna de Ñuñoa de la capital. La parlamentaria y presidenta del PS no se encontraba en el domicilio, como tampoco su familia.



De acuerdo a los antecedentes policiales, el robo quedó al descubierto pasada la medianoche cuando vecinos alertaron a la policía. De inmediato, personal de la 18a. Comisaría de Ñuñoa se dirigió al lugar y verificó el robo en lugar habitado.



"Carabineros concurre al lugar y puede constatar que efectivamente el domicilio de la senadora había sido violentado, hubo un robo en lugar habitado, con sustracción de especies menores y algunos daños", señaló el teniente coronel Eduardo González.



Añadió que el avalúo de las especies robadas es de 3 millones de pesos y que no hay nada ligado con la contingencia política. De hecho, calificó el robo como una oportunidad que tuvieron los delincuentes que aprovecharon el cierre perimetral bajo.



Al parecer los antisociales escaparon en un vehículo en el que cargaron las especies robadas. Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el caso será investigado por el OS9 de Carabineros. El lugar ya fue periciado por el Labocar.



Por su parte, la senadora declaró que "se llevaron especies, un televisor y algunas cosas, espero que la pronta acción de Carabineros, así como del fiscal que estuvo presente, tenga algún resultado".



Añadió que "esto no es casual, no es el típico robo de entrar a una casa a sacar una bicicleta... No es algo ocasional... Aquí hay coordinación, porque ya en horas de la mañana habían abierto una reja y en el barrio existían otros incidentes en el día".

PURANOTICIA