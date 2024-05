Senadora Vodanovic por nueva ley corta de isapres: “La sostenibilidad del negocio no depende de la ley”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la aprobación de la ley corta de isapres y analizó la postura de algunos sectores del oficialismo de cara a la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con Radio Pauta, Vodanovic comentó que sobre la norma despachada el lunes del Congreso y señaló que “la sostenibilidad del negocio no depende de la ley, depende del modelo de negocio que las isapres han tenido y que ahora van a tener que reformular”.

Además, indicó que “hay un compromiso de presentar un proyecto de reforma en octubre, no sé qué tan viable será el poder tramitarlo, yo espero que sí, que seamos capaces como partidos políticos y como parlamentarios de tratar con altura de mira el tema de la salud”.

Por otro lado, ad portas de la penúltima Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la timonel del PS recalcó que el Gobierno “ha tenido una conducta en materia de seguridad bastante eficiente y efectivo en materia de implementar políticas, de poner recursos, de dictar las leyes".

“Hemos tenido un avance sustantivo que no tiene que ver con el relato, ni con las promesas del Gobierno y a los sectores más duros del Gobierno aquello les molesta que hubo que abandonar el programa tal como venía”, detalló.

Asimismo, manifestó que “es bien evidente que hay algunos que siguen hablándole a su nicho y que no se hacen cargo de ser parte del Gobierno, de ser oficialistas. Esto de tener un pie en el Gobierno y un pie en la calle, es algo que no resiste análisis”.

“Creo que se está en el Gobierno o no se está. Cuando se está en el Gobierno, se está para lo bueno, para lo no tan bueno y para defender lo que ocurre y hoy día los recursos no son suficientes para cumplir todas las necesidades”, añadió.

