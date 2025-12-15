Senadora Vodanovic: “La derrota no es de Jara, sino del sector”

La derrota de Jeannette Jara en la elección presidencial fue interpretada por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, como un síntoma de un problema mayor en la centroizquierda.

“La derrota no es de Jeannette Jara, creo que es del sector. Ella era la candidata de nueve partidos políticos, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, por lo tanto, yo no lo personificaría en ella”, afirmó.

En entrevista con Radio Cooperativa, Vodanovic llamó a no apuntar a la figura de la exministra buscando responsables de la derrota: “Ella supo leer varias de las señales de la ciudadanía y tiene todo nuestro respeto, cariño y reconocimiento. Esta derrota es del sector y creo que hay que asumirla como tal”.

Para la parlamentaria, la magnitud del resultado obliga a un examen estructural. “Cuando uno quiere cambiar las cosas tiene que llegar a las causas profundas de las mismas, y por eso también no es remitirnos al último periodo, que sin duda es parte del análisis”, señaló, advirtiendo contra una “caza de brujas”. Entre esas causas mencionó lo ocurrido en la Convención Constituyente y el impacto del estallido social.

La senadora añadió una autocrítica sobre el legado de la Concertación: “el hecho de que desde la centroizquierda en su momento no fuimos capaces de defender los 30 años y que hoy día son tan valorados (…) dejamos que se impusiera como una verdad una crítica muy descarnada sin reconocer los éxitos y avances de nuestro país”.

De cara al futuro, la presidenta del PS sostuvo que este análisis “descarnado” es fundamental para reevaluar el proyecto de la centroizquierda y reconectar con la ciudadanía: “Todos hemos sido parte de una trayectoria política que no empezó tampoco hace cuatro años, sino mucho más atrás”.

Finalmente, delineó la postura frente al próximo gobierno de José Antonio Kast: Una oposición “atenta, responsable y propositiva”, que supere un ciclo político “agotador” y que busque fortalecer al sector con propuestas. “Mejorar la vida de las personas, defender los derechos sociales, defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, resumió, subrayando que la seguridad y los derechos adquiridos deben ser el eje de esa labor.

PURANOTICIA