Senadora Vodanovic defiende proceso electoral y niega persecución contra Daniel Jadue y Ximena Rincón

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó las fallidas candidaturas de Daniel Jadue (PC), a la Cámara de Diputados, y de Ximena Rincón (Demócratas), para un tercer periodo en el Senado.

En diálogo con Radio Infinita, la parlamentaria sostuvo sobre ambos casos: “Yo creo que todos tenemos que estar en condiciones de respetar los fallos de nuestro país. A mí no me parece, ni en el caso de Jadue, ni en este caso de Rincón, que se cuestionen las decisiones de un órgano autónomo que obra conforme a derecho”.

“Lo que rige en un caso también rige en el otro, rige en la misma razón, rige en la misma disposición y a mí no me parece que se le dé una interpretación de persecución política a ninguno de los dos casos”, remarcó.

“Aquí lo que ocurre es que son candidatos que o no consultaron bien la ley o confiaron en que sus interpretaciones iban a ser acogidas, pero creo que no hay que darle más vueltas al asunto tampoco”, agregó Vodanovic.

Sobre el caso específico de Rincón, dado que el recurso fue ingresado en representación del pacto oficialista, dijo: “Esto no es una conspiración. Perdónenme que se los diga, pero aquí hay un fallo. Creo que Gabriel Osorio es un abogado bastante conocido y reconocido en la plaza como para que lo traten también incluso en forma bien despectiva”.

“Es una persona que además representa a muchos otros partidos. En este caso tiene mandato de varios partidos, de manera tal que se piensa como si esto fuera una cosa conspirativa. La verdad es que aquí se hizo una presentación en derecho. Si la presentación hubiera fracasado, nos habríamos allanado a aquello sin ningún tipo de problema”, indicó la senadora.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó el viernes pasado la candidatura del exalcalde de Recoleta, quien buscaba competir por el distrito 9, el mismo que dirigió entre 2012 y 2014.

En el caso de Ximena Rincón, presidenta del partido Demócratas, el Tricel revocó el lunes la aprobación de su postulación para las elecciones de noviembre, decisión que había sido previamente validada por el Servel. El fallo -con tres votos a favor y dos en contra- acogió el recurso presentado por el abogado Gabriel Osorio, en representación del pacto oficialista.

PURANOTICIA