Senadora Vodanovic defiende candidatura de Bachelet a la ONU y rechaza politización de su postulación

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS) Paulina Vodanovic abordó las críticas sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En conversación con Tele13 Radio, Vodanovic defendió la postulación de la exmandataria, argumentando que su currículum y liderazgo son necesarios en una institución debilitada.

Además, criticó el concepto de "amarre" utilizado por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. “Esto no son candidaturas de izquierda y de derecha. (...) Es la candidatura del concierto latinoamericano para hacer frente a lo que hoy día estamos viviendo", indicó.

Y añadió que "el respeto de un país, cómo uno se posiciona, debiera ser motivo de orgullo y no de una autocensura frente a cuando hay temas complejos con Estados Unidos".

Por otro lado, la timonel del PS comentó sobre el quiebre en el oficialismo e instó a no frivolizar la política basándose en amistades personales y exigió un análisis honesto sobre el desempeño en la campaña presidencial.

“Hagamos la reflexión en serio y hagámosla de todos los partidos políticos. (...) En primera vuelta sacamos el 27%, entonces el desafecto que pueda haber habido no es solo de un partido. (...) Hubo gente, y me consta por haber sido candidata, que no puso a Jeannette Jara en la paloma”, subrayó.

PURANOTICIA