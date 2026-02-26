Presidente Boric se reunirá con José Antonio Kast para abordar el tema del cable submarino con China

El Presidente Gabriel Boric se reunirá con el mandatario electo José Antonio Kast para abordar la polémica por el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

Según consignó Emol, desde Presidencia señalaron que "el Presidente de la República, Gabriel Boric, contactó al Presidente electo, José Antonio Kast, instancia en la que acordaron reunirse nuevamente en el Palacio de La Moneda para abordar temas que requieren continuidad en el Estado".

En el encuentro tratarán diversos temas como la situación de migrantes y la Comisión Verdad y Niñez, instancia que tiene como objetivo esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Sename o en sistemas de cuidados alternativos privados entre 1979 y 2021.

Además, "se abordará el tema del cable submarino chino". Desde Presidencia indicaron que los detalles y fecha de la reunión se "comunicarán oportunamente".

Los equipos de Presidencia y de la Oficina del Presidente Electo (OPE) se encuentran en contacto para ajustar las respectivas agendas y poder fijar la fecha del encuentro.

