Ministro Gajardo llama al Congreso a aprobar reforma de Gendarmería por seguidilla de fugas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, llamó al Congreso a aprobar la reforma de Gendarmería, para evitar las incómodas situaciones a la que se ha visto expuesta la institución con fugas e intentos de estas en distintos lugares del país.

El ministro comentó la huida de un imputado por robo de un tribunal de Colina -que luego fue recapturado-, los dos reos que se fugaron de la ex Penitenciaría vestidos como gendarmes y el túnel para escapar que construyeron cuatro internos del Centro de Cumplimiento penitenciario de Talca.

“Se están intensificando las medidas vinculadas con procesos al interior para que se cumplan todos los protocolos. El servicio especial de Gendarmería está tomando el control, de ese establecimiento penitenciario, con el objetivo de que no se vuelva a repetir esta situación”, comentó Gajardo.

El titular de Justicia manifestó que ha estado monitoreando la evolución de cada uno de los casos y mantenido contactos con el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz y el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

También se refirió a la remoción del director regional metropolitano de Gendarmería y de las tres primeras jerarquías de la ex Penitenciaria: el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno. “Ya se hicieron valer las responsabilidades institucionales”, dijo.

Asimismo, contó que el viernes se reunirá con el fiscal nacional (s) Roberto Garrido “con el objeto de entregarle todos los antecedentes que disponemos y que nos ha entregado Gendarmería de Chile para que estos casos se esclarezcan".

“No puede quedar ninguna duda de que eventualmente haya alguna situación en la que se encuentren vinculados funcionarios de Gendarmería que hayan facilitado la fuga de estas dos personas”, comentó.

Y agregó que “por eso vamos a tener esta reunión con el fiscal nacional subrogante y asimismo hacemos un llamado al Congreso Nacional para que una vez vuelto el trabajo legislativo podamos aprobar la reforma constitucional que necesita Gendarmería para formar parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Esa es una reforma estructural que nos va a permitir ir a la raíz de estos problemas”.

