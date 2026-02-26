Senado cita a canciller y ministro de Transportes por tensión con EE.UU. tras proyecto de fibra óptica con China

La comisión de Relaciones Exteriores del Senado decidió citar formalmente para el próximo martes a los ministros Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores) y Juan Carlos Muñoz (Transportes y Telecomunicaciones). El objetivo es analizar el estado actual del vínculo con Washington y el impacto de las sanciones que afectaron a funcionarios chilenos.

El detonante de esta sesión extraordinaria es el proyecto de fibra óptica que pretende unir digitalmente a Chile con el gigante asiático. Esta iniciativa no solo despertó la suspicacia de Estados Unidos, sino que derivó en la revocación de visas para personeros de Gobierno, un hito que el Senado busca esclarecer.

A esto se suma un nuevo ingrediente: la información sobre la ayuda prestada por Chile a Cuba, otro punto de fricción que ha enrarecido el clima bilateral en las últimas semanas.

LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN EN LA COMISIÓN

Desde el bloque parlamentario, el tono es de exigencia. El senador de la UDI, Iván Moreira, fue enfático en la necesidad de terminar con la incertidumbre que rodea este proyecto tecnológico y sus consecuencias políticas.

“Para el país es muy importante conocer la verdad sobre toda esta polémica que se ha generado con el cable submarino chino”, sostuvo el parlamentario.

Moreira recalcó que la presencia de los secretarios de Estado es fundamental para despejar las nubes de ambigüedad que hoy cubren la relación con el país norteamericano: “Por esta razón hemos determinado citar al canciller y al ministro de Transporte y Telecomunicaciones con la finalidad de aclarar una vez más todas estas contradicciones que ha habido en un tema tan sensible que ha afectado las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos”.

UN ESCENARIO DE IMPLICANCIAS GEOPOLÍTICAS

La sesión no será meramente técnica. La comisión busca ir más allá del trazado de la fibra óptica y profundizar en el alcance de las implicancias geopolíticas que han tensionado el vínculo con la administración de Donald Trump.

En un ambiente cargado de cuestionamientos cruzados, los senadores pretenden forzar una transparencia total sobre si el proyecto de inversión cumple con los estándares exigidos o si, por el contrario, ha puesto en riesgo alianzas históricas para la seguridad nacional.

