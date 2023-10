Senadora Vodanovic critica al Poder Judicial tras robo en su domicilio en Ñuñoa: “Hay sensación de impunidad”

La senadora socialista Paulina Vodanovic apuntó contra el Poder Judicial tras el robo que sufrió en su domicilio de la comuna de Ñuñoa de la capital, donde desconocidos sustrajeron especies avaluadas en $3 millones mientras ella no estaba en el lugar.



“Sabemos del esfuerzo que ha hecho este gobierno, en cuanto a darle mayores recursos a las policías, a fortalecer ahora con una nueva ley al Ministerio Público, pero creo que ha llegado el momento de que pongamos el acento en el Poder Judicial", dijo la presidenta del PS.



"No puede ser que el Poder Judicial, en muchos casos, considere atenuantes, o considere que no hay pruebas suficientes, porque el alto estándar con que se maneja este asunto termina con los delincuentes en la calle y la ciudadanía encerrada”, manifestó en conversación con Meganoticias.



“No puede ser que en la noche de ayer, aparte de mi casa, acá en el sector haya habido gente maniatada, personas que no tuvieron la fortuna que tuve yo de no estar en la casa, sino que haya delincuentes que entran y se permiten dejar secuestradas a las personas y eso es lo que no puede seguir pasando en Chile”, añadió.



La timonel del PS agregó que “hay una sensación de impunidad instalada porque los tribunales son laxos, no aplican la ley con severidad... Esto no cambiará mientras los jueces persistan en dejar libres a quienes deberían estar en la cárcel”.



“Me quedo con la sensación de que esta lucha tenemos que ganarla, que es una lucha del Estado. Aquí no solo hay que hacer mejores leyes desde el Congreso, que es parte de lo que me compete, sino que también tiene que mejorar el sistema de asignación de recursos efectivos a las policías, que los recursos se pongan donde deben estar”, concluyó.

