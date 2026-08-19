Senadora Vanessa Kaiser rechaza reforma de seguridad del Gobierno y advierte que "no va a cambiar absolutamente nada"

La senadora del Partido Nacional Libertario (PNL), Vanessa Kaiser, cuestionó la reforma constitucional impulsada por el Gobierno en materia de seguridad y sostuvo que, en su estado actual, la iniciativa “no va a cambiar absolutamente nada” de la realidad que enfrenta el país frente a la delincuencia y el crimen organizado.

En entrevista con Radio 13 C, la parlamentaria planteó reparos al contenido de la propuesta y puso en duda que permita abordar de manera efectiva los problemas de seguridad que afectan a los chilenos.

"Me imagino que una cosa es la idea de legislar y de ahí ir en el caso a caso. A mí, en general, no me parece que sea apoyable. La verdad es que, lo que veo hasta ahora, a menos que se hagan reformas importantes, no me parece ni que resuelva los problemas de los chilenos”, agregó la senadora en entrevista con Radio 13 C.

Kaiser sostuvo que, si bien existe una alta preocupación ciudadana por la seguridad, las medidas planteadas en la reforma no serían suficientes para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, fenómenos que, a su juicio, requieren abordajes diferentes.

Añadió que "sé que hoy en día estamos tan angustiados y tan necesitados (de seguridad), que lo que nos ofrezcan lo vamos a tomar. Uno dice: bueno, algo hay que hacer. Sin embargo, lo que se está proponiendo no va a cambiar absolutamente nada la realidad de lo que estamos padeciendo en términos de delincuencia y crimen organizado, porque son dos fenómenos distintos".

En esa línea, la senadora recordó las iniciativas impulsadas durante la administración anterior para enfrentar ambos problemas.

"No nos olvidemos que bajo el gobierno anterior se trabajó y legisló más de 70 leyes para abordar estos temas y estamos donde mismo", recordó.

Otro de los principales cuestionamientos de Kaiser apunta a la decisión de incorporar determinadas materias en una reforma constitucional, en lugar de abordarlas mediante modificaciones legales.

También indicó que “yo no estoy disponible para aprobar un proyecto. Primero que todo, muchas de las propuestas que están ahí debiesen ser materia de ley, no materia de reforma constitucional. La pregunta es por qué políticamente se toma la decisión de elevarlo a nivel constitucional".

Finalmente, la parlamentaria del PNL cuestionó la motivación detrás de elevar estas materias a rango constitucional y dejó abierta la posibilidad de que exista un interés político en dicha decisión.

“No tiene ningún sentido, a menos que yo me quiera proteger de consecuencias de haber tomado las decisiones que tomé y esto sea un camino", finalizó la parlamentaria del PNL.

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