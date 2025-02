Senadora Rincón y una eventual candidatura presidencial: "He ganado competencias que se creían imposibles"

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, se refirió a las opciones de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

En conversación con Tele13 Radio, la parlamentaria sostuvo que su “escenario ideal es tener una alternativa de centro que tenga un planteamiento que le habla al país de futuro, que Chile retome la senda de seguridad, de crecimiento”.

“Si hay algo que angustia es la incertidumbre en materia de seguridad, en materia económica, en materia de empleo y eso es algo que tenemos que volver a enfrentar”, manifestó.

En ese sentido, la parlamentaria dijo que Demócratas “quiere no solo poder ser alternativa, sino que además ofrecer cartas parlamentarias en regiones, distritos, que permitan tener un parlamento que acompañe un nuevo camino en el país, donde podamos construir una mirada compartida desde el centro”.

Al ser consultada sobre su disponibilidad como candidata presidencial, la senadora afirmó que “yo nunca le he hecho el quite a la competencia. De hecho, en mi vida he participado en competencias, he ganado competencias que se creían imposibles, y creemos que es parte del juego democrático”.

Y añadió que “a esta fecha, en esta misma época pre acto eleccionario presidencial, el actual Presidente no figuraba ni era un nombre que sonara como posible Presidente de la República. En la derecha, Joaquín Lavín era quien iba a ganar la primaria de su sector y finalmente terminó imponiéndose Sichel. Todo está por escribirse”.

