Senadora Rincón niega apoyo de figuras Demócratas a José Antonio Kast y denuncia intento de división

La senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, respondió con firmeza a las declaraciones de Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, quien afirmó ayer que algunas figuras de Demócratas podrían apoyar a José Antonio Kast.

Rincón negó categóricamente cualquier quiebre interno y reafirmó el compromiso de su partido con la candidatura de Evelyn Matthei.

En entrevista con Radio Pauta, la legisladora desestimó la versión de Hurtado: “No sé cómo se puede entender que alguien salga a sincerar que hay figuras de Demócratas si no se sincera nada, porque no sé quiénes son las figuras”.

Rincón aseguró que no existe ningún respaldo explícito a Kast por parte de su colectividad: “Ninguno de los dirigentes, parlamentarios o candidatos del partido ha manifestado respaldo a Kast” “Demócratas mantiene su compromiso con la candidatura de Evelyn Matthei”.

La senadora acusó al Partido Republicano de intentar debilitar el pacto Chile Grande y Unido, coalición que respalda a Matthei: “Los republicanos intentan dividir el pacto Chile Grande y Unido porque saben que Evelyn Matthei es la única que ha podido aunar voluntades y darle seriedad al país”.

Rincón elevó el tono al referirse al equipo del abanderado republicano, comparándolo con el Frente Amplio: “Los equipos de Kast deben dejar la soberbia. Se sienten ganadores y creen que por eso hay que votar por ellos. Están igual de mesiánicos que el Frente Amplio, con un tono beatífico de superioridad moral”.

Finalmente, la parlamentaria marcó distancia de cualquier proyecto que no promueva acuerdos ni sentido común, y reafirmó su confianza en el liderazgo de Matthei: “Demócratas no apoyará proyectos que no promuevan acuerdos ni sentido común”.

Rincón concluyó con una proyección electoral clara: “Evelyn Matthei será quien pase a segunda vuelta y dispute la presidencia”.

