Cicardini alerta sobre riesgos para los derechos de las mujeres con gobierno de Kast

La diputada y senadora electa Daniella Cicardini advirtió este sábado sobre los desafíos que enfrentará el Partido Socialista ante la instalación del gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026. Sus declaraciones se realizaron en el marco del Encuentro Nacional 2025 “Mujer toma partido”, espacio que reunió a dirigentas socialistas para fortalecer el liderazgo femenino y analizar la estrategia política de la colectividad.

Durante la actividad, realizada en el Hotel Almacruz, Cicardini abordó el impacto que podría tener la llegada de un gobierno de ultraderecha en los derechos de las mujeres, afirmando que este escenario representa un “riesgo real” y que es fundamental que la militancia se mantenga organizada y vigilante frente a posibles retrocesos legislativos y sociales.

La parlamentaria también destacó la necesidad de reforzar la presencia del socialismo en la oposición, aprender de la derrota electoral de Jeannette Jara y trazar una hoja de ruta clara para los próximos años. Según Cicardini, la colectividad debe aprovechar la historia y la convicción de sus integrantes para construir un plan que permita reconectar con la ciudadanía y recuperar la confianza de los electores.

Finalmente, Cicardini hizo un llamado a la acción y a la unidad dentro del Partido Socialista, enfatizando que el rol de las mujeres en la política chilena es estratégico para enfrentar los desafíos del nuevo gobierno. “Nuestro desafío es construir un plan que podamos ofrecerle a Chile, que nos permita reconectar con la gente. Tenemos la fuerza, la convicción y la historia para hacerlo”, concluyó la senadora electa.

