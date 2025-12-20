Denuncia apunta al uso ilícito de fuego en Parque Nacional Hornopirén

La investigación por un eventual uso ilícito de fuego en el Parque Nacional Hornopirén, que involucra al deportista Pangal Andrade y al equipo del programa televisivo “El Clan”, quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI). La Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de Valdivia liderará las diligencias, considerando que en la región de Los Lagos no existe una unidad especializada en este tipo de ilícitos.

Los hechos que motivan la denuncia habrían ocurrido el 26 de marzo, cuando el equipo se encontraba grabando el cuarto episodio de la serie de aventuras extremas. Durante el recorrido por el Valle Ventisquero, se produjo un cambio abrupto en las condiciones climáticas que derivó en hipotermia de algunos participantes, lo que requirió evacuación aérea mediante helicóptero.

Según informó Conaf, la denuncia presentada ante el Ministerio Público en agosto se centra en el uso de fuego dentro de un área protegida y el acceso no autorizado a zonas no habilitadas del parque. Marco Inarejo calificó como especialmente grave el hecho de pernoctar encendiendo una fogata, ya que el parque cuenta solo con dos senderos habilitados para visitas diurnas, cada uno con registro de ingreso y presencia de guardaparques.

Frente a las acusaciones, Pangal Andrade y la producción de El Clan emitieron un comunicado rechazando los hechos. Aseguraron que no han sido notificados formalmente, negaron categóricamente haber encendido fuego y afirmaron que nunca pernoctaron dentro del Parque Nacional Hornopirén, enfatizando que “no existe proceso de formalización alguno en nuestra contra”.

