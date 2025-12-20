Constanza Martínez insiste en autocrítica interna y proyección de futuro del Frente Amplio

El Frente Amplio salió al paso de las críticas del senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien apuntó a una supuesta falta de autocrítica del sector tras la derrota electoral del oficialismo. En sus declaraciones, Quintana planteó la necesidad de una reflexión profunda y advirtió que una lectura “facilista” del escenario podría generar un daño irreversible a la centroizquierda.

En respuesta, la presidenta del FA, Constanza Martínez, destacó que la coalición ya se encuentra en un proceso de análisis y debate interno. “Apuntar al otro siempre es una forma fácil de salida, pero no suma. La derrota debe hacernos reflexionar”, afirmó, enfatizando la importancia de proyectar la oposición con mirada de futuro ante la victoria de José Antonio Kast.

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez reforzó la postura del Frente Amplio, recordando las divisiones del PPD en el segundo proceso constituyente. Según Ibáñez, estas decisiones afectaron la unidad del sector: “El PPD dividió las listas, no eligieron a ningún convencional, minaron el quórum mínimo y vuestra presidenta tuvo que dar un paso al costado”.

El FA subrayó que el desafío ahora es construir puentes y fortalecer una oposición que defienda las mayorías de Chile. La dirigencia insistió en que la autocrítica debe ser compartida por todas las fuerzas políticas del oficialismo, evitando conflictos internos que puedan debilitar la coalición frente al nuevo gobierno.