Senadora Rincón critica la reforma al sistema político: "Parece una acomodación para los grandes bloques"

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) se refirió al proyecto de reforma al sistema político y a la discusión del voto obligatorio, que su partido ha considerado como algo primordial.

En conversación con radio Duna, la parlamentaria sostuvo que “creemos que no se puede avanzar en una discusión al sistema político si no existe participación de la ciudadanía real. Hoy día sin el voto obligatorio participa menos del 50% del electorado, y por lo tanto en un sistema como el nuestro tal como está sin ningún tipo de obligación, si tú no le pones la obligatoriedad obviamente no tiene el mismo efecto en el punto de vista del resultado”.

“Por eso creemos que con el sistema electoral chileno tal como está diseñado (…) no se logra dar realmente representación en el parlamento a todas las sensibilidades”, complementó.

En cuanto a la forma de financiamiento, la legisladora argumentó que “competimos en desigualdad de condiciones desde el financiamiento por ser un partido pequeño (…) pero no es solo eso, es el mínimo para que exista un partido político, escaños”.

Asimismo, planteó que hacer una reforma al sistema electoral “a menos de un año de la próxima elección parlamentaria, es a lo menos, irresponsable (…) Estamos analizando el escenario con la ley vigente, donde hay un umbral de legibilidad por un lado, número de parlamentarios o porcentajes de representación de votación".

"Con ese escenario más la base que hoy día tenemos, que es el desde nosotros partimos que son nuestros cinco diputados y dos senadores, nosotros queremos crecer, y eso es un ejercicio que se debe hacer de manera seria y responsable porque nosotros creemos que el centro es necesario”, precisó.

La senadora apuntando a la reforma dijo que "parece una acomodación para los grandes bloques y no pensando en cómo tenemos un sistema que garantice representación y no polarice. Pareciera algo hecho a la medida para los dos grandes grupos".

