Senadora Rincón acusó al Presidente Boric de utilizar la cadena nacional por el Presupuesto 2026 como plataforma "campañera"

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, acusó que el Presidente Boric utilizó la presentación del Presupuesto 2026 en cadena nacional como "una plataforma política campañera".

En conversación con radio Infinita, la parlamentaria señaló que “el Presidente habla de que este Presupuesto va a abordar los tres ámbitos de seguridad, y cuando uno mira solo salud, la verdad es que el resultado en la gestión del Presidente es más que deficitaria”.

“No solo por la cantidad de personas que han muerto por no tener atención de salud, sino que porque la lista de espera es por lejos la más grande que hemos tenido. Entonces, al final uno dice tres años, ¿de qué? De incumplimiento de deuda fiscal", complementó.

La timonel de Demócratas sostuvo que “no es serio tener deuda fiscal (…) recién ayer salió de Contraloría el decreto de deuda fiscal, que ingresaron el 19 de mayo, y en ese decreto se reconoce que la deuda que ellos pusieron como meta de 1,1 no se va a cumplir, va a ser de 1,6”.

Al ser consultada sobre cómo será la discusión del Presupuesto, Rincón dijo que va a ser “compleja” porque “el Presidente de la República se mete en la campaña presidencial, y yo creo que lo que él tiene que hacer es dedicarse a terminar bien su Gobierno. Nosotros somos los que tenemos que cuestionar a uno u otro candidato, no él”.

“El Presidente Boric afirma ayer que va a dejar un país más capaz de crecer, pero este Gobierno es el que menos ha crecido desde el retorno a la democracia”, afirmó.

Finalmente, señaló que “es lamentable que use el último Presupuesto como una plataforma política campañera en lugar de aclarar los fracasos de sus metas fiscales. Aquí no se van a cumplir las promesas, y ese creo que finalmente es el título de la canción”.

