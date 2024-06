Senadora Provoste por Cuenta Pública: "Hay una reiteración de anuncios incumplidos que a uno le genera una profunda decepción"

La senadora Yasna Provoste (Democracia Cristiana) se refirió a la Cuenta Pública del Presidente Boric en el Congreso.

La parlamentaria señaló que "Chile esperaba mucho más y nosotros esperábamos mucho más. Deja en evidencia los problemas de comunicación interna en el Gobierno".

Agregó que "hay una reiteración de anuncios incumplidos que a uno le genera una profunda decepción. No me dio ni para aplaudir (su alusión a la deuda histórica de los profesores), porque lo dijo en su primera Cuenta Pública y no pasó nada".

Finalmente sobre los anuncios sobre proyecto de ley de aborto legal y eutanasia, la congresista indicó que "claramente lo que hace esta decisión es ponerles una lápida a las reformas importantes, como pensiones y salud",

