Senadora Provoste acusó utilización política por parte de Manouchehri en acusación constitucional contra Ulloa

La senadora Yasna Provoste se refirió a lo ocurrido durante la doble sesión sobre la acusación constitucional contra el exjuez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, que culminó con su destitución.

En conversación con Tele13 Radio, Provoste valoró que el Senado votara por destituir al exjuez. "El combate a la a la corrupción exige coherencia, transparencia y compromiso", indicó.

La parlamentaria acusó utilización política del proceso por parte del diputado Daniel Manouchehri. “Incurrió en una utilización mañosa, fuera de contexto para hacer campaña por su pareja", la diputada Daniella Cicardini (PS), quien es su compañera de lista en la elección senatorial de Atacama.

La senadora lamentó que "el Senado no se merecía este este show" y que algunos prefieran "restar y creen que su surgimiento personal va de la mano de enlodar a otros".

Asimismo, insistió en que el exjuez Ulloa "ha intentado involucrarnos y ha faltado a la verdad, intentando simular relaciones conmigo que nunca han existido, inventando conversaciones que no ocurrieron".

Provoste aclaró que sus votaciones "están fundamentadas... en asesorías jurídicas que son públicas", y que los dichos sobre su supuesta influencia provienen de "dos fanfarrones que hablan entre ellos".

En cuanto a las denuncias por supuesta corrupción el municipio encabezado por el padre de su pareja, el alcalde Maglio Cicardini, la senadora recordó las palabras del diputado Manouchehri, donde manifestaba que "quien guarda silencio frente a la corrupción, se hace cómplice".

"Me pregunto por qué han callado tanto tiempo durante todas las situaciones que se están viviendo en el municipio de Copiapó", dijo Provoste.

La legisladora acusó directamente a la pareja política de no fiscalizar, preguntando "cuánto más tendrán que esperar las familias en Copiapó para que se realicen comisiones investigadoras" o acusaciones, y les recriminó: "como se hacen cargo de esta corrupción familiar o, si como ellos mismos dicen, seguirán callando en un silencio cómplice".

