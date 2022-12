Senadora Paulina Núñez por caso Torrealba: "Uno hubiese esperado que Chahuán reaccionara antes. Lo hizo tardíamente"

La senadora Paulina Núñez, de Renovación Nacional (RN), tildó de "tardío" el pronunciamiento de la directiva de su partido frente a la denuncia por lavado de activos y malversación de caudales públicos en contra del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

Ex militante RN, Torrealba está acusado de apropiarse de dinero destinado a las corporaciones sin fines de lucro Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, dependientes la municipalidad.

La colectividad liderada por Francisco Chahuán se refirió dos veces al caso durante diciembre. Primero pidió "que se investigue profundamente" luego que se revelara que el exalcalde llegó a acumular $ 2.300 millones; mientras que después de la querella del Consejo de Defensa del Estado pidió que "de haber delitos", se pueda "individualizar a los responsables y hacer efectivas las responsabilidades".

Al respecto, Núñez indicó a Ex-Ante que "la decisión que ha tomado la Mesa Directiva no fue tan asertiva como lo que nosotros ya habíamos delineado. Y creo que en esto no puede haber doble discurso. Nadie está por sobre la ley y por lo tanto no puede haber ningún halo de seudo protección".

"Se trata simplemente de que quien esté dirigiendo el partido ejecute aquello que el partido como institución ya decidió hace bastante tiempo. Es indiferente quién sea el que esté involucrado, porque la institución y el partido es el que se mantiene, es el que continúa", acusó.

Señaló que RN "tiene que actuar de una manera acorde a sus principios. Ahora, yo creo que en el último comunicado la directiva ha actuado correctamente. Pero claro, uno hubiese esperado que Chahuán reaccionara antes. Lo hizo tardíamente".

La parlamentaria advirtió que "a lo mejor fue una decisión de actuar con un poco más de prudencia, pero muchas veces la prudencia se te cruza con dar certeza y claridad inmediatamente. Sí, creo que esa señal para mí, sobre todo en estos casos, es la más importante, porque primero es la institucionalidad la que está detrás".

"Y eso no quita el tema humano, o sea, el cariño que uno le tenga a Torrealba. Pero el partido no puede olvidarse que es mucho más que Torrealba y por lo tanto tiene que actuar institucionalmente mandando una señal, con certeza y con claridad", sentenció.

