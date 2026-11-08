Senadora Paulina Núñez junto a Keiko Fujimori abordan tratado de extradición y seguridad fronteriza

Fortalecer las herramientas de cooperación judicial para enfrentar el crimen organizado fue uno de los principales objetivos de las reuniones que sostuvo este sábado en Lima la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez (RN). Durante su visita a Perú, la parlamentaria abordó con la mandataria de ese país, Keiko Fujimori, y autoridades legislativas la necesidad de avanzar en la entrada en vigor del tratado bilateral de extradición, cuya tramitación permanece pendiente en territorio peruano.

Los encuentros contaron también con la participación del embajador de Chile en Perú, Milenko Skoknic, y permitieron revisar una agenda de trabajo que incluyó cooperación parlamentaria, conectividad comercial y aérea, además de mecanismos de coordinación frente a emergencias y catástrofes naturales.

Uno de los asuntos centrales fue el tratado de extradición suscrito por Chile y Perú en 2016, instrumento destinado a actualizar el acuerdo bilateral vigente desde 1932 y fortalecer los mecanismos de colaboración entre sus sistemas judiciales.

Aunque el Congreso Nacional de Chile aprobó el nuevo tratado en enero de 2020, su tramitación todavía no ha concluido en Perú.

De acuerdo con los antecedentes entregados durante las reuniones, en las consultas políticas desarrolladas en octubre de 2026 las autoridades peruanas explicaron que el retorno al sistema bicameral requiere definir el procedimiento legislativo que seguirá el instrumento.

Para Núñez, concretar este acuerdo resulta especialmente relevante frente a las organizaciones delictuales que operan más allá de los límites territoriales de cada país.

En ese contexto, sostuvo que su entrada en vigor es “fundamental para fortalecer la cooperación judicial y enfrentar el crimen organizado que no reconoce fronteras”.

La presidenta del Senado también abordó la posibilidad de establecer mecanismos permanentes de intercambio de experiencias entre los poderes legislativos de Chile y Perú.

Tras los encuentros, informó que se acordó “avanzar en un convenio de colaboración que permita compartir la experiencia del Congreso chileno y contribuir al fortalecimiento del bicameralismo peruano. Este convenio lo firmaremos en Chile”.

CONECTIVIDAD AÉREA Y DESARROLLO COMERCIAL

La visita también permitió abordar iniciativas destinadas a mejorar la conectividad entre ambos países, particularmente en las regiones del norte de Chile y el sur de Perú.

En esta materia, Núñez destacó la importancia de mantener los vuelos directos entre Antofagasta y Lima, además de explorar la apertura de una conexión aérea con Arequipa.

La propuesta busca facilitar los desplazamientos y fortalecer las oportunidades de intercambio económico entre territorios que mantienen vínculos comerciales relevantes.

Como antecedente de esta relación, durante las conversaciones se destacó la participación de proveedores peruanos en Exponor Antofagasta, realizada en junio de 2026, instancia que generó expectativas de negocios por US$81,2 millones.

La conectividad aérea fue planteada como una herramienta para favorecer la integración regional y facilitar nuevas oportunidades comerciales entre empresas y proveedores de ambos países.

COOPERACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS NATURALES

Otro de los temas tratados durante las reuniones fue la necesidad de fortalecer la coordinación institucional ante emergencias y catástrofes naturales.

La agenda contempló el intercambio de experiencias legislativas y el perfeccionamiento de mecanismos de colaboración que permitan responder de manera conjunta frente a situaciones que afecten a ambos territorios.

En ese contexto, Núñez señaló que Keiko Fujimori manifestó su agradecimiento por el apoyo entregado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast durante las últimas emergencias registradas en Perú.

Chile y Perú mantienen desde 2006 un acuerdo de cooperación en esta materia, que considera facilidades para el desplazamiento de brigadas y equipos especializados ante situaciones de emergencia.

La presidenta del Senado destacó la importancia de continuar desarrollando este trabajo, considerando que ambos países enfrentan amenazas naturales que requieren preparación y coordinación entre sus instituciones.

“Los fenómenos naturales no reconocen fronteras y requieren respuestas coordinadas entre nuestros países”, sostuvo.

Con estas reuniones, la parlamentaria buscó dar continuidad a una agenda bilateral centrada en la seguridad, la cooperación legislativa, la integración económica y la respuesta ante emergencias, mientras permanece pendiente la tramitación peruana del tratado de extradición suscrito hace una década.

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