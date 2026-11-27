Un segundo tiroteo se registró este viernes en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, dejando a cuatro personas heridas a bala. La violencia escaló cuando personal de Carabineros que concurrió al sector para realizar diligencias fue atacado a disparos por desconocidos.

Los cuatro lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, donde recibieron atención médica. Hasta ahora no se han entregado antecedentes sobre sus identidades ni las circunstancias en que fueron alcanzados por los proyectiles.

Por su parte, el recinto de salud reportó el ingreso de proyectiles balísticos al recinto, en medio de una balacera registrada en las inmediaciones del establecimiento.

Los impactos fueron identificados en el pasillo oriente del Centro de Diagnóstico y Tratamientos (CDT).

Desde el establecimiento precisaron que los disparos provinieron desde el exterior y que no hubo funcionarios ni usuarios afectados.

“Es importante precisar que los disparos no fueron efectuados al interior del centro asistencial, sino que estos provinieron del exterior e ingresaron al recinto, no resultando funcionarios ni usuarios afectados”, señalaron en el comunicado.

Por su parte, el general Cristian Montre, jefe Zona Santiago Este de Carabineros, indicó que “a raíz de los hechos ocurridos el día de hoy al interior de La Legua Emergencia, donde resultaron lamentablemente cuatro personas lesionadas, que afortunadamente están sin riesgo vital, Carabineros ingresó inmediatamente a este sector, nos dispararon, pero afortunadamente tampoco resultaron personas lesionadas”.

El uniformado agregó que “Carabineros conformó el plan operativo correspondiente, acompañado del fiscal de flagrancia de este sector y se procedió en conjunto con el OS-9, GOPE, especialidades, personal territorial, personal de Control de Orden Público, fuertemente a proceder a ingresar a este lugar con órdenes judiciales que permitieron además allanamientos, donde tuvimos resultados positivos: personas detenidas, incautación de drogas, armas, municiones, cargadores, que posteriormente vamos a ir dando en detalle”.

Este nuevo episodio se suma a una balacera ocurrida durante la madrugada en La Legua Emergencia, que dejó a un hombre de 28 años fallecido y a un adolescente de 16 herido en una pierna. Ambos ingresaron al mismo recinto asistencial, donde se confirmó la muerte del adulto debido a múltiples impactos de bala en el rostro y los brazos.

PURANOTICIA