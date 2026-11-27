Tras conocerse que la tasa de desempleo en Chile alcanzó el 10% durante el trimestre agosto-octubre de 2026, su nivel más alto en cinco años, con más de 1,03 millones de personas desocupadas, han comenzado a surgir diversas propuestas.

Una de ellas fue la que anunció el diputado Luis Cuello (PC), integrante de la Comisión de Trabajo, anunció que presentará un proyecto de ley para establecer un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $276.777 mensuales durante tres meses, destinado a las familias afectadas por la cesantía.

"El bencinazo, los recortes y la rebaja de impuestos a los superricos tienen hoy día a Chile con un 10 % de desempleo. Frente a la inacción del Gobierno, vamos a presentar un proyecto de ley para otorgar un ingreso familiar de emergencia al más de millón de personas que está hoy día desempleado, por tres meses, que es la propuesta del Partido Comunista", sostuvo el parlamentario por el Distrito 7 de la región de Valparaíso.

Asimismo, planteó que "hoy, las familias chilenas no llegan a fin de mes, se están alimentando menos y peor, y al Gobierno le da lo mismo. Por eso, tenemos que actuar”.

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