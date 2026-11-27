El Ministerio Público presentó una acusación formal contra el cantante urbano Jairo Vera, cuyo nombre legal es Jonathan Jairo Mellado Vera, y solicitó una pena de 15 años de presidio por su presunta participación en una violación grupal ocurrida en noviembre de 2022 en la comuna de Pelluhue, región del Maule.

Según informó La Tercera, la acción judicial también apunta contra Steven Ortega, quien era menor de edad al momento de los hechos. Para él, la Fiscalía pidió cinco años de internación en régimen cerrado, con un programa de reinserción social.

La acusación fue ingresada por el fiscal Francisco Ávila, de la Fiscalía Local de Cauquenes, quien atribuye a ambos imputados responsabilidad como autores del delito de violación.

El persecutor considera como atenuante la irreprochable conducta anterior de los acusados y como agravante que el ilícito habría sido cometido por dos o más personas.

Además de la pena de cárcel, para Vera se solicitó la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con otras sanciones accesorias.

ANTECEDENTES

Los hechos investigados se remontan a la madrugada del 1 de noviembre de 2022, cuando se desarrollaba una celebración en una cabaña del sector Mariscadero, en Pelluhue.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en su acusación, en el lugar se encontraban el cantante, Ortega, otros dos hombres que no han podido ser identificados y la víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

La Fiscalía sostiene que Vera habría llevado a la joven hasta una habitación, donde estaban los otros tres sujetos. Según la reconstrucción presentada por el ente persecutor, los cuatro hombres habrían participado en las agresiones sexuales, aprovechándose de que la víctima se encontraba en estado de shock y no podía oponerse a lo ocurrido.

El documento también señala que uno de los participantes habría registrado parte de los hechos con un teléfono celular.

Para acreditar su acusación, el Ministerio Público contempla declaraciones testimoniales, entre ellas la de la víctima, además de pericias sexológicas y psicológicas, antecedentes médicos, registros de redes sociales y fotografías, entre otros elementos probatorios.

Tras la presentación de la acusación, el Juzgado de Letras y Garantía de Chanco programó para el próximo 26 de enero, a las 11:00 horas, la audiencia de preparación del juicio oral.

(Imagen: @jairoveraoficial)

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