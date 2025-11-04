Senadora Paulina Núñez cuestiona a directiva de Renovación Nacional por querer llevar a Mario Desbordes al Tribunal Supremo

La senadora Paulina Núñez calificó como impresentable la decisión de la directiva de Renovación Nacional de enviar al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, al Tribunal Supremo del partido por haber manifestado apoyo al candidato a diputado republicano Álvaro Carter, quien va a la reelección en el mismo distrito en el que aspira a reelegirse la también diputada RN Ximena Ossandón.

La legisladora cuestionó que “el presidente del partido acusa ‘falta de lealtad y consecuencia política’ contra Mario Desbordes, mientras su propia secretaria general respalda a un diputado de Evópoli. Esa incoherencia es la que de verdad debiera preocuparnos”.

Núñez advirtió que el verdadero error político en el distrito donde compite la diputada Ossandón “es la decisión de la directiva de inscribir en su lista a una candidata de izquierda.”

En esa línea, afirmó que “la diputada Ossandón podría arrastrar una candidatura que confunde al electorado y esa es la raíz del problema, no la opinión de un alcalde que dice lo que muchos piensan”.

A juicio de la senadora de Antofagasta “el presidente del partido se está dando el gusto de acusar a Mario Desbordes de lo que no acusó a su secretaria general, eso sí que es falta de coherencia, consecuencia y sentido político.”

