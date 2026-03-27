Senadora Paulina Núñez advierte al Gobierno por crisis comunicacional: “Si no reconoce errores, no podrá enmendar el rumbo”

La senadora Paulina Núñez, en su rol de titular de la Cámara Alta, analizó el complejo escenario político tras una semana marcada por la tramitación de la ley de emergencia energética. En conversación con Radio Infinita, la parlamentaria de Renovación Nacional enfatizó que el Ejecutivo ha evidenciado serias falencias comunicacionales, argumentando que la trayectoria política resulta fundamental para eludir este tipo de desaciertos.

Según Núñez, la narrativa oficial tiene consecuencias directas: “Las palabras instalan realidad, cuando lo dicen las máximas autoridades, por supuesto que producen efecto”, sostuvo.

Para la legisladora, es imperativo que el Palacio de La Moneda asuma sus equivocaciones de forma inmediata para no entorpecer el avance de su hoja de ruta, la cual cuenta con el respaldo del 58% de la ciudadanía. Núñez advirtió que “Si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana que afectó el debate legítimo, difícilmente va a poder enmendarlo”.

En esa línea, subrayó la urgencia de rectificar el rumbo, señalando que “Los problemas se enfrentan y se corrigen a la brevedad, porque de lo contrario se siguen maximizando y eso sí que va a terminar siendo un problema para una agenda y un programa, insisto, apoyado por la inmensa mayoría de los chilenos”.

Desde la perspectiva de la presidenta del Senado, la búsqueda de acuerdos es esencial para el éxito de la gestión gubernamental, destacando que las formas en el intercambio parlamentario juegan un papel crucial. “En las formas tenemos que estar de acuerdo, son vitales para que no solamente frente a esta contingencia este proyecto que, sin duda, levantó distintas opiniones y muchas pasiones”, explicó la senadora, haciendo alusión a las tensiones generadas por el concepto de quiebra del país deslizado por autoridades oficialistas.

Finalmente, Núñez abordó la iniciativa de sus pares de bancada en RN, quienes propusieron un subsidio tipo IFE para contener el precio de los combustibles. No obstante, la parlamentaria optó por la cautela financiera, apelando a la responsabilidad fiscal debido al actual estado de las arcas públicas. “Todos sabemos el nivel de endeudamiento que tiene el país. Lo que pido es ordenarnos, entender que más allá de que estemos con un gobierno nuestro, y por lo tanto (se necesita) un mínimo de colaboración, también de entender que el país no está en una situación para poder hacerse cargo de una medida de envergadura”, concluyó.

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