Senadora Núñez destaca corrección del "error" de la Cámara y plantea que sin multa, "el voto deja de ser obligatorio"

La senadora de Renovación Nacional y presidenta de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez, se refirió al debate en torno al voto obligatorio.

“Lo primero que teníamos que hacer era corregir, por qué no decirlo así, el error en la Cámara de Diputados la semana pasada. Estamos hablando ni más ni menos que de la multa del voto obligatorio”, comentó en entrevista con radio Agricultura.

“Convengamos que sin multa este deja de ser obligatorio. Por lo tanto, respecto a la multa, lo que se resolvió fue que iba a ir en rangos, para que después los jueces determinen, dependiendo del motivo por el cual no votó”, señaló.

“Se estableció un rango entre $34.000 y $102.000, es una multa que consideramos razonable respecto de quien no va a votar y que tendrá que ponderar, insisto, el juez”, agregó.

“Respecto de los extranjeros, para esta elección no están sujetos a esta multa, pudiendo obviamente votar con las mismas condiciones que siempre se han exigido”, declaró.

La legisladora se refirió, además, a los siguientes pasos en la discusión del proyecto, explicando que “ahora corresponde el tercer trámite en la Cámara, y es allí donde el Gobierno ahora tendrá que desplegarse, tendrá que convencer, conversar”.

“Nosotros, por supuesto, haremos lo propio con nuestros diputados, para que esto se ratifique y de esta manera ya tengamos normas claras a partir de vuelta de las Fiestas Patrias”, agregó.

“La próxima semana, el Gobierno tiene que ir a presentar nuevamente este proyecto en la Comisión de Constitución de la Cámara. Se alcanza a hacer este trámite y luego de la semana distrital, se vota ya en la sala”, añadió.

La senadora comentó que “estamos bien en los tiempos respecto de que este tercer trámite se produzca en este mes y que, obviamente, antes de que septiembre termine tengamos esto ya con certeza”.

Consultada por futuras discusiones por la multa en nuevas elecciones, la legisladora señaló que “no me atrevería a decir si en tres o cuatro años más se va a volver a hacer tema. Pero lo que sí que he establecido es que el voto obligatorio tiene multa y, por supuesto, respecto a esta elección que he establecido también el monto”.

PURANOTICIA