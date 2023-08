Senadora Isabel Allende por 50 años de Golpe Militar: "No va a haber nunca 'la' verdad oficial, cada uno lo vive como lo vivió"

A pocos días de los 50 años del golpe militar que derrocó a su padre en 1973, la senadora socialista Isabel Allende (78) pidió un gesto a la clase política para que diga que nunca más se debe quebrar la democracia. En todo caso, reconoció que "no va a haber nunca 'la' verdad oficial, cada uno lo vive como lo vivió".

En entrevista con La Tercera, dijo que su reflexión personal por los 50 años "es dolorosa, por la cantidad de gente que murió, por tantas vidas rotas. Pero, por otra parte, me ha dado mucha tranquilidad haber ido ese día a La Moneda. Y después hubo tanta solidaridad y cariño, que también te da una sensación de que pierdes al padre, pero ganaste afectos, reconocimientos que ayudan a sanar un poco".

En su reflexión política dijo que "siento que en lugar de avanzar estamos involucionando. A los 25 años nosotros hicimos el primer concierto masivo, trajimos a Serrat, a Ana Belén. Fue maravilloso".

"A los 30 años, me acuerdo que las televisiones por primera vez dieron muchos programas, sacaron archivos. Se habló mucho. A los 40 años, Piñera dice lo de los cómplices pasivos. Y ahora me encuentro con gente que te dice que Pinochet fue 'un estadista' y ese tipo de cosas", añadió.

"Ahora es dolor, pero un dolor diferente. Es el dolor de pensar cómo es posible que como sociedad, 50 años después, no tengamos la capacidad de decir 'mira, por grave que sea una crisis política, por polarizado que esté el mundo, nunca tienes que terminar con la democracia, nunca quiebras la democracia'. Siempre tiene que haber una salida, pero no esta, que es un golpe y una dictadura con las violaciones más atroces que hemos conocido", agregó.

"Entonces, me duele y me digo cómo es posible que la gente no entienda. No va a haber nunca -ni tiene por qué haberla, sería absurdo- 'la' versión, no va a haber nunca 'la' verdad oficial. Cada uno va a tener su interpretación, cada uno lo vive como lo vivió. Y es perfectamente respetable, más allá de que hay hechos probados como la intervención de Estados Unidos", agregó.

"Lo que yo no entiendo es que no seamos capaces de sentarnos a decir 'nunca más romper una democracia'. Ese es el compromiso que hay que tener para siempre. Ese mínimo civilizatorio que nos permite decir 'con eso podemos construir lo que sea mañana, porque sabemos que la democracia tienes que cuidarla”, enfatizó.

PURANOTICIA