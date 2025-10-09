Senadora Gatica reveló que fue intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada con cáncer de mama

La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, reveló este jueves en sus redes sociales que estará con licencia médica “durante un tiempo” luego que se le diagnosticara e iniciara un tratamiento contra el cáncer de mama.

A través de su cuenta de Instagram, la parlamentaria explicó que “hace unas semanas me hice una mamografía y lamentablemente el resultado no fue el esperado”.

“Hoy he sido intervenida quirúrgicamente y, aunque el camino por delante puede ser desafiante, mis esperanzas están puestas en Dios”, comentó.

Asimismo, dijo que “durante mi recuperación estaré con licencia médica por un tiempo. Pero, en la medida de lo posible, seguiré pendiente de todos sus encargos y proyectos”.

La senadora recordó también sobre la importancia de hacerse la mamografía para prevenir el cáncer. “La prevención y la detección temprana son fundamentales para la salud”, expresó.

PURANOTICIA