Senadora Gatica afirma que desempeño del Ejecutivo repercutirá en la campaña de Jeannette Jara

La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, abordó la candidatura presidencial de Jeannette Jara, y planteó que el desempeño del Ejecutivo marcará la campaña de la abanderada oficialista.

En conversación con CNN Chile, la parlamentaria dijo que “el Gobierno lo está haciendo tan, tan, tan mal que hoy día Jeannette Jara va a repercutir, va a sufrir la caída producto del traspaso de lo mal que lo ha hecho este Gobierno”.

Además, la legisladora reafirmó su respaldo a Evelyn Matthei y manifestó que se trata de “la mejor carta de la derecha” para enfrentar la elección.

“El candidato de derecha que pase a segunda vuelta hay que apoyarlo, pero tengo la convicción de que Evelyn Matthei va a poder competir en ese balotaje contra la izquierda”, indicó.

En cuanto a la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en materia de pensiones, mencionó que tuvo “una postura firme y rechacé la reforma de pensiones que se votó en el verano, pero tengo la convicción de que hay cosas que se deben mantener, como la PGU. Fue un gran proyecto liderado por el presidente Piñera y los adultos mayores lo agradecen muchísimo”.

Respecto a la polémica por los dichos de Juan Sutil sobre la dictadura, sostuvo que “para mí lo importante es mirar al futuro, no quedarnos pegados con el pasado. Hoy las urgencias son la inseguridad, la migración descontrolada y el empleo. Esos son los problemas reales de la gente”.

Y llamó a enfocar la campaña de Matthei en “frenar la inseguridad, frenar la migración ilegal y dar oportunidades laborales”.

