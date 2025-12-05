Senadora electa Vanessa Kaiser se vuelve viral por confundir a la escritora Isabel Allende con exsenadora, a la que incluso llamó "punga"

Fue el tema del día que se tomó las redes sociales. La confusión entre la escritora Isabel Allende y la exsenadora socialista del mismo nombre llevó a Vanessa Kaiser, senadora electa por La Araucanía, a lanzar un emplazamiento público a través del ciberespacio.

El origen fue una entrevista de la autora en septiembre, donde señaló que “las mujeres estamos en un momento de riesgo. La ultraderecha quiere a la mujer en la casa”. Kaiser atribuyó esas palabras a la exparlamentaria por la región de Valparaíso y las vinculó al caso de la “casa Allende”, calificándola de “punga”.

Como consecuencia, la parlamentaria electa defendió su propia trayectoria: “Soy la primera mujer en la historia de La Araucanía electa senadora con su propia votación; tengo dos doctorados, soy de ultraderecha (…) Amo a mi padre también”.

Luego acusó a la élite política de perpetuar desigualdades, diciendo que “ya basta porque los que dejan a las mujeres en la casa son ustedes (…) como Isabel Allende, que se cree parte de una casta intocable”.

Finalmente, cerró con un tono confrontacional, afirmando que “la ultraderecha te va a dejar en la casa, ¡qué punga! Esa es la verdad, porque ya ni siquiera tienen argumentos”.

Una vez consumada su intervención en Instagram y X (antes Twitter), en los comentarios de la publicación no tardaron en hacerle ver el error que cometió al confundir a la escritora con la exsenadora.

“Te equivocaste de persona”; “Que mal dejas las casas de estudios que te dieron los doctorados”; “Dos doctorados para no saber usar Google”, fueron algunas de las reacciones generadas.

